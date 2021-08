Jupiler Pro League - Le Club Bruges se promène à Zulte Waregem (0-4) et se retrouve troisième

(Belga) Réduit à dix suite à l'exclusion en fin de match d'Eduard Sobol (90e+3), le Club Bruges s'est imposé 0-4 à Zulte Waregem dimanche lors du dernier match de la 4e journée du championnat de Belgique. Noa Lang (42e), Ruud Vormer (65e), Hans Vanaken (69e) et Charles De Ketelaere (75e) ont propulsé les Blauw & Zwart à la 3e place du classement avec 8 points comme Eupen (4e). Ils comptent une unité de moins que les leaders (Union et Ostende) et un de plus que Genk (5e) mais aussi Anderlecht (6e) et le Standard (7e), vainqueurs plus tôt dans la journée en déplacement 1-2 au Cercle et 0-1 au Beerschot. Waregem est 14e (4 points).

Pour la première fois, Jelle Vossen a pu jouer contre son ex-club et cela l'a manifestement motivé. Ainsi Stanley Nsoki n'a pas hésité à l'envoyer au sol pour le bloquer (7e). Peu après, l'avant s'est faufilé entre les défenseurs du Club et s'est présenté face à Simon Mignolet, qui a remporté leur duel (9e). Vossen a encore permis à Waregem d'être dangereux en isolant Jean-Luc Dompé sur la gauche mais après s'être débarrassé de Clinton Mata, l'ailier a trop croisé sa frappe (14e). Le Club est quand même sorti de l'ombre sur un projectile de Noah Mbamba que Louis Bostyn a expédié du bout des doigts en corner (19e). Une panne de courant a alors interrompu la rencontre et pendant que les supporters brandissaient la lumière de leurs portables, Lawrence Visser a renvoyé les équipes au vestiaire pour une dizaine de minutes (21e). Pendant cet intermède, le Club a retrouvé ses esprits et a mis la pression par Vormer (22e), Lang (24e) et De Ketelaere, qui s'est présenté seul face à Bostyn (33e). Incapable de dessiner une attaque, Waregem a été verni sur une frappe sur le poteau de De Ketelaere (41e) mais pas sur un tir de Lang (42e, 0-1). À la reprise, Vanaken a démontré qu'il n'était pas au mieux: il a d'abord placé à côté un 'assist' de Mata (50e) et isolé par Vormer, il a tiré sur Bostyn (53e). Le gardien de Waregem a encore détourné un envoi du Diable Rouge avant d'anticiper une reprise de Lang (59e). Depuis le redémarrage après la panne d'électricité, Bruges a constamment contrôlé les débats et après un grand nombre d'occasions Vormer a doublé l'écart (65e, 0-2). La rencontre a alors tourné à la démonstration avec des buts de Vanaken (69e, 0-3) et de De Ketelaere (75e, 0-4). (Belga)