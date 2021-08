Scandale dans le foot: un téléphone filmait les parties intimes des employées et des joueuses dans les toilettes

Les journalistes Ed Aarons et Romain Molina ont publié un article dans le Guardian pour dénoncer le scandale qui se déroule actuellement au sein de la fédération mauricienne de football.

Un scandale a éclaté le 30 juillet dernier au sein de la fédération mauricienne de football. Comme le rapporte un article du Guardian, une des employées a retrouvé, caché dans les toilettes, un téléphone portable qui était "placé de telle manière que si jamais quelqu'un entrait dans les toilettes, elle serait clairement vue et si une dame enlevait son pantalon, ses parties intimes seraient clairement visibles" selon la plaignante.

La plaignante, Mila Sinnasamy, a annoncé qu'elle a prévenu sa hiérarchie et plus précisément Nazeer Bowud, le secrétaire général adjoint de la fédération, par lettre et qui lui a répondu qu'une enquête interne avait été ouverte. Voyant qu'aucune mesure immédiate n'a été prise, elle a décidé de porter plainte devant la police.

Plusieurs hauts dirigeants du football mauricien ont été convoqué par la police pour donner leur version des faits.

Des joueuses mineures victimes également

Jayesh Rampadarath, directeur de l'équipe de GRSE Wanderers SC (une grosse équipe locale), a déclaré au Guardian que les allégations avaient suscité des inquiétudes parmi les parents. "Ils sont très inquiets car les installations sont également utilisées par les filles de moins de 17 ans ; il y a deux toilettes pour femmes que les joueurs et le personnel utilisent. Je pousse les parents à faire des déclarations à la police. J'ai personnellement contacté l'unité de protection de l'enfance du gouvernement pour obtenir de l'aide et de l'assistance. C'est une affaire sérieuse, et nous espérons que la Fifa acceptera de prendre des mesures."