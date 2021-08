Benfica-PSV: le club portugais veut miser sur sa dernière pépite

Dans leur histoire respective, Benfica et le PSV sont deux formations qui ont brillé sur la scène européenne. Leurs championnats ne sont pas des plus populaires même s’ils recèlent d’autres grandes formations telles que Porto ou encore l’Ajax. Après un excellent Euro, Yaremchuk a rejoint Benfica pour 17 millions d’euros. Gand a réalisé une super affaire et lui aussi. Waldschmidt est l’attaquant en forme de cette équipe, lui qui est arrivé en provenance de Fribourg l’année passée, c’est l’homme à suivre.

Et puis, comment évoquer Benfica sans parler de son entraineur ? A 67 ans, Jorge Jesus est de nouveau sur le banc portugais. C’est le « retour de Jesus » tant admiré par les fans ! De son côté, le PSV est une équipe de renom aux Pays-Bas. Les Néerlandais devaient être prêts dès l’entame de la saison et ce fut le cas contre Galatasaray qu’ils ont éliminé avant d’évincer Midtjylland.

Le PSV investit peu dans les transferts, ils misent principalement sur la jeunesse et la qualité de joueurs néerlandais. C’est une stratégie qui se respecte mais je suis malgré tout sceptique quant aux futurs résultats car leur effectif ne me semble pas assez costaud notamment sur la scène européenne. Pour cette confrontation, je mise donc sur Benfica qui a bien lancé sa saison et doit désormais prolonger cet élan positif.