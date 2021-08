Romelu Lukaku se livre après son transfert à Chelsea: "Je suis un leader"

Romelu Lukaku est désormais un joueur de Chelsea. Le Belge a rejoint les Blues après un premier passage difficile il y a une dizaine d'années. Le Diable a donné une interview à son nouveau club qui l'a publiée sur son site.

Romelu Lukaku a revêtit le maillot de Chelsea pour la première fois aujourd'hui. Le Belge est sorti de sa quarantaine obligatoire après avoir atterri en Angleterre et a pu rejoindre son nouveau club de Chelsea pour se livrer aux traditionnelles activités de présentations comme les shooting photos et les interviews.

C'est précisément ce deuxième point qui nous intéresse. Romelu a donné une grande interview pour le site de Chelsea. Le Diable parle de ses ambitions, de son retour au club, de sa relation avec Didier Drogba et des objectifs qu'il a pour l'équipe.

"Le bâtiment est devenu plus grand mais il a toujours eu l'air aussi bien ! Je suis très heureux d'être de retour. C'est bien d'être entouré de gens et de voir beaucoup de visages familiers, donc j'ai hâte de travailler avec l'équipe" explique d'abord Romelu qui revient au club après un premier passage entamé dans les années 2011.

Placé en quarantaine pour respecter les mesures sanitaires, Romelu a regardé la victoire de ses coéquipiers à la télévision. Chelsea s'est imposé 3-0 face à Crystal Palace, une victoire qui a plu à notre compatriote. "C'était une bonne victoire et la manière dont nous avons gagné avec un score dominant de 3-0 et en créant beaucoup d'occasions. On a aussi pressé et récupéré le ballon haut. Nous n'avons pas vraiment eu de problèmes donc c'était bien. J'espère que nous pourrons maintenir ce niveau de performance. Nous allons devoir le faire car la Premier League est très difficile, mais j'ai hâte de relever ce défi."

Romelu Lukaku était arrivé une première fois en 2011, âgé de 18 ans, en provenance d'Anderlecht. 10 ans plus tard, Big Rom se sent "plus complet". "J'ai essayé de maîtriser toutes les facettes dont un attaquant a besoin et je veux juste continuer à améliorer les petits détails tout le temps et continuer à améliorer mes forces également."

Je suis un leader

Avec l'âge, Lukaku a accumulé de l'expérience et a adopté le rôle de leader dans les équipes dans lesquelles il évolue. "Je suis un leader (...), je veille à ce que tout le monde se sente à l'aise et en confiance. C'est comme ça que je mène. Quand j'étais à l'Inter et quand j'ai été capitaine de l'équipe nationale, je m'assure que tout le monde est confiant et sait ce qu'il a à faire."

"Quand il y a un moment difficile dans le jeu, ils [les coéquipiers] peuvent s'appuyer sur moi et j'encouragerai toujours mes coéquipiers, sans jamais les mépriser ou leur aboyer dessus, poursuit Lukaku. J'essaie de rester positif et de m'assurer que nous gagnons le match parce que c'est toujours la chose la plus importante".

Qui dit nouveau club dit nouvel entraineur. Lukaku entretenait une très bonne relation avec son ancien coach Antonio Conte qui le poussait à toujours donner le meilleur de lui-même. À Chelsea, Romelu va se retrouver sous les ordres de Thomas Tuchel. L'entraineur allemand a déjà exprimé son impatience de travailler avec Romelu, le qualifiant de "numéro 1 des buteurs".

"La conversation (avec Thomas Tuchel, nldr) était vraiment claire de sa part, qu'il voulait que je sois une présence et un leader dans l'équipe. Je dois juste utiliser toutes mes capacités pour m'assurer de pouvoir aider l'équipe autant que possible." explique le recordman du nombre de but chez les Diables. "Mon rôle dépendra du plan de match et de ce que le patron veut que je fasse. S'il veut que je sois un point focal ou s'il veut que j'attaque les espaces derrière, je peux le faire. Les deux années en Italie m'ont aidé à maîtriser toutes les facettes du jeu pour un attaquant et maintenant je suis prêt."

L'Italie est tactiquement et techniquement une meilleure ligue

Après deux ans couronnés de succès à l'Inter Milan, Lukaku fait son retour dans le championnat anglais. Il compare ces deux championnats qui sont totalement différents sur plusieurs points. "L'Italie est tactiquement et techniquement une meilleure ligue, mais ici en Angleterre, tout est question d'intensité. C'est ce qui fait la différence mais ce n'est pas un problème pour moi car je suis ici depuis huit ans et je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas comme si j'étais un nouveau joueur qui arrivait et que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je connais le championnat, j'ai marqué pas mal de buts ici mais le passé est le passé et maintenant nous devons regarder vers l'avenir."

Parti du championnat anglais après une expérience compliquée à Manchester United, le journaliste de Chelsea a voulu savoir si Lukaku avait une revanche à prendre an Angleterre ? "Je ne parle pas vraiment de mes ambitions personnelles mais elles s'appuient sur les ambitions du club. C'est pourquoi je suis revenu. Chelsea veut continuer à gagner, continuer à grandir en tant que club et vraiment dominer en Angleterre et en Europe. C'est quelque chose que je voulais et je suis ici maintenant, donc c'est à moi d'aider l'équipe à atteindre son potentiel."

La légende Drogba

Ancienne légende du club, Didier Drogba a suivi de très près le retour de Big Rom à Stamford Bridge. Notre Diable a confie que lui et l'Ivoirien était en contact très réguliers et qu'il l'avait beaucoup aidé. "(...) Je parle au gars (Drogba, ndlr) tous les deux ou trois jours ! Nous avons une discussion de groupe, nous communiquons donc constamment et j'ai été un peu plus au téléphone avec lui au cours des deux dernières semaines. J'avais beaucoup de questions à poser et il connaît encore beaucoup de monde ici, alors il m'a vraiment bien préparé avec les derniers détails."

À présent, tout est en place pour que Lukaku performe dans son club de coeur. Le groupe se réuni demain pour l'entrainement afin de préparer la rencontre de samedi contre Arsenal. Il y a fort à parier que Romelu sera présent au coup d'envoi.

"Pour moi, ce sera un nouveau combat, mais nous nous battons tous pour une seule cause – faire en sorte que Chelsea gagne! Je vais m'assurer qu'à l'entraînement, je me donne à 100% tous les jours et que je suis prêt pour chaque match. Je suis content que le premier soit un gros match à l'extérieur à Arsenal, donc j'espère que nous pourrons bien nous préparer et obtenir un bon résultat."