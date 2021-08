Rugby: Kefu et son fils "récupèrent bien" de leurs blessures

L'ancien international australien de rugby et actuel sélectionneur des Tonga, Toutai Kefu, et son fils Josh "récupèrent bien" après avoir été grièvement blessés dans la nuit de dimanche à lundi par des cambrioleurs dans leur maison de Brisbane, selon leur famille.

Kefu, 47 ans, a dû être opéré pour de multiples blessures à l'abdomen, son épouse Rachel a été grièvement touchée à un bras et deux de ses enfants, Josh, 21 ans, et Madi, ont aussi été blessés par un adolescent de 15 ans.

"Josh et Dad (papa) ont été opérés hier et ils récupèrent bien", a annoncé un autre de ses filles, Olivia, sur les réseaux sociaux, en indiquant que Madi et leur maman, Rachel, seraient opérées mardi. Elle a aussi remercié "tout le monde pour les gentils messages de soutien".

La police avait qualifié de "brutale et violente" cette attaque lors d'une tentative de cambriolage, par trois adolescents.

L'un d'eux, âgé de 15 ans, est désormais poursuivi pour quatre tentatives de meurtre, après avoir été intercepté par des voisins. La police locale a retrouvé sur place un couteau et une hache. Un autre a été interpellé dans un hôpital de Brisbane, le troisième est toujours recherché.

Kefu a porté 60 fois le maillot des Wallabies, au poste de numéro 8 (troisième ligne centre), pendant sept ans d'une carrière internationale débutée en 1997 à Pretoria face aux Springboks, avec en point d'orgue la victoire de l'Australie en finale de la Coupe du monde 1999, contre la France.

Il est sélectionneur des Tonga depuis 2016 et les a dirigées pendant la Coupe du monde 2019 au Japon, avec notamment une défaite très honorable contre la France (23-21) en phase de poules.