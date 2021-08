L'édito d'Anne Ruwet: Aux portes de la gloire

L’hymne de la Ligue des Champions fait son grand retour sur Club RTL ! 26 équipes sont déjà assurées de participer à la prestigieuse phase de groupes. Il reste désormais six tickets à distribuer pour que les affiches soient déterminées et les festivités officiellement lancées !

Ce soir, l’AS Monaco affronte le Shakhtar Donetsk, tombeur du Racing Genk au tour précédent. Les Ukraniens font office de favoris selon Nico Kovac. « C’est l’équipe la plus difficile que l’on pouvait affronter en barrages. » souligne l’entraineur monégasque. Les fans madrilènes se souviennent, en effet, d’une double défaite face aux Ukrainiens la saison dernière... Leur expérience en Ligue des Champions n’est plus à démontrer alors que le club de la Principauté tente de renouer avec son glorieux passé. Il faut remonter en 2017 pour retrouver l’ASM en demi-finale de la compétition. Renforcé via les arrivées de Myron Boadu, Jean Lucas ou encore Alexander Nübel sous forme de prêt, l’effectif monégasque mise avant tout sur la stabilité et peut toujours compter sur Kevin Volland et Wissam Ben Yedder, un duo qui a affiché 40 buts au compteur la saison dernière. Après une entame de championnat manquée, le club de la Principauté ne veut pas manquer l’opportunité d’être le troisième représentant français de la compétition, aux côtés de Lille et Paris.

Mercredi, deux grands noms du football s’invitent sur Club RTL. Benfica et le PSV auront à cœur de défendre leur place parmi les grands d’Europe. Privés de Jan Vertonghen, blessé, les Portugais ont déjà écarté le Spartak Moscou au tour précédent, sans avoir encaissé le moindre but (0-2 et 2-0). Ils ont également décroché deux premières victoires en championnat. La confiance est dans le camp portugais mais le PSV peut se targuer d’avoir déjà disputé quatre rencontres en Ligue des Champions équivalentes à quatre victoires. Le Galatasaray et Midtjylland ont, en effet, fait les frais d’une équipe néerlandaise qui aura à cœur de prolonger son aventure européenne et de rejoindre l’Ajax dans cette phase de groupes.

Les barrages de la Ligue des Champions sont plus que jamais convoités… Un dernier tour à passer et c’est le graal assuré !