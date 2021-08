Thibaut Courtois fait l'unanimité: sa prolongation au Real Madrid séduit notre équipe (vidéo)

Thibaut Courtois et le Real Madrid, c'est une longue histoire. Pas toujours rose, puisque le portier belge a d'abord été très critiqué lors de son arrivée. Pas toujours serein et rassurant, il avait même été considéré comme inférieur à Areola.

Mais tout a changé depuis. Courtois a déjà disputé 128 matchs avec le Real Madrid, il est considéré là-bas comme le numéro un sans contestation possible. Avec comme consécration, un nouveau contrat signé cette semaine jusqu'en 2026.

"Ce contrat de 5 ans, c'est une forme de respect de la part du Real Madrid", se réjouit Philippe Vande Walle, lui-même ancien gardien. "Thibaut le doit certainement à ses prestations de cette année, malgré un temps d'adaptation. Il a tout de même rapidement gagner sa place de titulaire indiscutable. Quelle carrière !", poursuit-il.

Un avis partagé par Felice Mazzu, qui tient le Diable Rouge en haute estime. "Il n'y a rien à faire, quand vous avez de la qualité, que vous êtes performant comme il l'est, on peut vous pardonner beaucoup de choses. Pour moi, il faut partie des trois meilleurs gardiens du monde, avec Navas et Donnarumma. Je ne vois pas pourquoi on ne lui ferait pas confiance. C'est un superbe gardien".

Il devrait donc poursuivre encore 5 ans à la Casa Blanca.