Ligue des Champions: victoire historique du Sheriff, qui se rapproche de sa première qualification

En Moldavie, le Sheriff Tiraspol s'est défait du Dinamo Zagreb sur le score de 3-0. Tiraspol doit sa large victoire à un doublé de Traore (1-0, 45e et 3-0, 80e) et à un but de Kolovos (2-0, 54e).

Ce succès permet au club de croire en une première qualification historique pour la Ligue des Champions. Ce serait sans aucun doute la belle histoire de cette phase qualificative !