Lukaku présenté à la presse anglaise: "C'est comme si je ne débarquais pas dans une nouvelle équipe"

Romelu Lukaku a été officiellement présenté à la presse en tant que nouveau joueur de Chelsea mercredi. Le Diable Rouge se dit déjà prêt à faire ses débuts dimanche contre Arsenal. "Je suis fit et prêt pour commencer ma deuxième histoire avec Chelsea", a déclaré Lukaku qui portera le N.9 chez les Blues après le départ de Tammy Abraham vers l'AS Rome.



"Cela fait du bien d'être de retour. C'est comme si je ne débarquais pas dans une nouvelle équipe. Je suis déjà passé par le club et je connais encore quelques joueurs de l'époque", a souligné Lukaku. "Je suis très content de rejoindre les champions d'Europe et on sent que l'équipe a envie de plus. Ils veulent continuer à gagner. Tout le monde est ambitieux et je le suis également. Je suis plus mature que lors de mon précédent passage en Premier League. Je vais apporter quelque chose en plus à ce groupe et j'ai hâte de jouer. Cela peut déjà être le cas dimanche contre Arsenal. J'ai eu une bonne préparation avec l'Inter et je suis prêt à jouer."

Chez les Londoniens, vainqueurs de la dernière Ligue des Champions, l'attaquant des Diables Rouges sera le buteur tant recherché par les Blues ces dernières saisons. "Je veux aider l'équipe en marquant des buts. Le système de l'entraîneur Thomas Tuchel (en 3-4-2-1, ndlr.) m'est assez familier car nous utilisons le même chez les Diables Rouges", a confié le buteur belge. Lukaku évoluait à l'Inter Milan ces deux dernières saisons et a rejoint Chelsea pour un montant de 115 millions d'euros. Il avait inscrit 64 buts en 95 rencontres pour les Nerazzuri pour qui il a joué un grand rôle dans la conquête du titre de champion d'Italie, le premier depuis 2010, la saison dernière. Il avait été élu meilleur joueur du championnat d'Italie.