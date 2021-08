Coup dur pour l'US Open: Dominic Thiem, tenant du titre, déclare forfait

Dominic Thiem ne défendra pas son titre à l'US Open. L'Autrichien, 6e joueur mondial, a annoncé mercredi qu'il déclarait forfait pour le 4e tournoi du Grand Chelem, qui débutera le 30 août à New York. Il renonce en raison de la blessure au poignet droit qui le perturbe depuis plusieurs mois et l'oblige à mettre un terme à sa saison.

Dominic Thiem, 27 ans, est écarté des courts depuis le mois de juin. Sa blessure au poignet l'avait déjà privé de Wimbledon et des Jeux Olympiques de Tokyo. "Je dois prendre la décision de déclarer forfait pour l'US Open et de mettre un terme à ma saison 2021, mon poignet me fait à nouveau mal", a déclaré le N.6 mondial dans une vidéo publiée sur son compte Instagram".