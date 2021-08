Pro League: les clubs vont devoir choisir entre des stades 100% covid safe ou remplis à un tiers

La Pro League s'est réunie aujourd'hui afin de décider de nouvelles mesures concernant les supporters dans les stades. A partir du 23 août, les clubs devront faire le choix d'un stade rempli à 100% avec des supporters qui présentent le Covid Safe Ticket ou à un tiers avec les distanciations sociales.

À partir du 23 août, les clubs professionnels belges ne pourront plus combiner des tribunes remplies au maximum grâce au Covid Safe Ticket et d'autres limitées avec la distanciation sociale, a annoncé la Pro League, l'instance du football professionnel belge, jeudi.

Depuis le week-end dernier, les clubs peuvent de nouveau remplir leur stade à 100% de leur capacité et sans mesure sanitaire à condition que les supporters présentent le Covid Safe Ticket. Certains clubs avaient fait le choix d'ouvrir une partie de leurs tribunes aux supporters qui ne sont pas totalement vaccinés. Dans ces tribunes, les différentes mesures sanitaires devaient être respectées.

Jeudi, la Pro League s'est réunie avec le commissariat COVID et le cabinet du Ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit). Il a été décidé de supprimer cette combinaison à partir du 23 août. Les clubs devront donc choisir entre un stade rempli à 100% avec le Covid Safe Ticket ou un stade rempli à un tiers de sa capacité avec le port du masque obligatoire, tout comme la distanciation sociale et des bulles de maximum huit personnes.

"La Pro League appelle les supporters, en particulier les jeunes, à continuer à se faire vacciner (gratuitement !). Plus le taux de vaccination sera élevé, plus vite les dernières restrictions seront levées et nous pourrons enfin nous rendre au stade comme avant", peut-on lire dans le communiqué. "Les personnes qui n'ont pas encore été totalement vaccinées peuvent encore avoir recours aux deux tests PCR gratuits mis à disposition par les autorités pour assister à un match de football", a ajouté la Pro League qui a également précisé qu'elle travaillait à un retour des supporters visiteurs dans les stades.