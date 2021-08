Yaya Touré est favorable à une coupe du monde tous les deux ans

C'est un sujet qui revient de plus en plus souvent dans les discussions du monde du football. La possibilité de jouer la coupe du monde tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans.

L'ancienne gloire de Manchester City et du FC Barcelone, Yaya Touré, a livré son ressenti sur la possibilité de jouer la Coupe du monde tous les deux ans.

"Jouer la Coupe du monde tous les deux ans aidera l'Afrique à se développer et il est crucial pour les joueurs africains de concourir davantage au plus haut niveau pour acquérir de précieuses expériences. Je veux voir les pays et les joueurs africains faire plus sur la plus grande scène !" a écrit l'Ivoirien sur son compte Twitter.

Touré, passé par la Belgique et Waasland Beveren durant sa carrière, réagissait à un article dans lequel le président de la fédération nigériane de football explique être totalement en faveur de la Coupe du monde bisannuelle.

Depuis qu'Arsène Wenger a lancé l’idée de jouer la Coupe du monde tous les deux ans, plusieurs voix importantes y ont apporté leur soutien. Le capitaine vainqueur de la Coupe du monde Lothar Matthaeus (Allemagne) et l’ancien Soulier d’or Gary Lineker (Angleterre) ont soutenu l’idée, suivis par le président de la CAF, Patrice Motsepe, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, ainsi que d’autres voix à travers l’Afrique dont le président de la fédération nigériane.

La fédération de l'Arabie Saoudite est aussi en faveur de cette nouveauté et a demandé une étude de faisabilité.