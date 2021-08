Super League: le championnat de foot féminin reprend ses droits avec plus de visibilité

Le championnat de football féminin est sur le point de reprendre en Belgique. Fort de sa popularité croissante, le nombre de matchs qui seront diffusés à la télévision vont doubler.

Dix équipes composeront la Scooore Super League cette saison: Alost, Anderlecht (champion en titre), le Club Bruges, Charleroi, Genk, La Gantoise, OHL, le Standard, le White Star et Zulte Waregem.

Nouveauté de cette saison: chaque semaine, un match sera diffusé en direct à la télévision, par Eleven Sports. La saison dernière, c'est un match toutes les deux semaines qui était diffusé en direct. "Mais les fans de football ont été assidus et l'idée a fait son chemin. Les retransmissions en direct à la télévision ont donné un nouvel élan au football féminin belge", indique la Pro League dans un communiqué.

"Depuis des années, à la Pro League, nous sommes de fervents supporters du football féminin belge, tant en paroles qu'en actes", déclare Pierre François, CEO de la Pro League. "Non seulement la Pro League investit financièrement dans les équipes féminines de la Pro League, mais l'intégration du football féminin dans les droits de diffusion, le prix de la joueuse de l'année de la Scooore Super League, les équipes féminines dans les albums Panini, sont autant d'actions qui augmentent la visibilité du football féminin. Le match hebdomadaire en direct augmentera encore cette visibilité. Les joueuses deviendront des idoles qui, à leur tour, amèneront de jeunes joueuses à faire du football et rendront ainsi le football féminin belge plus fort."

Le premier match de la saison 2021-2022 diffusé en direct sera Club de Bruges - Standard samedi à 14h. Le second sera Anderlecht - Charleroi le samedi suivant.

"De manière générale, ce match sera joué le samedi à 14 heures et sera diffusé sur Eleven Pro League 1. Les clubs se sont engagés à faire en sorte que ces matches se déroulent sur le terrain ' A' du stade principal chaque fois que cela sera possible", précise la Pro League.

De surcroît, Eleven diffusera chaque lundi soir vers 19h un magazine avec les temps forts de tous les matchs de la journée de championnat.