Kevin De Bruyne nominé pour être élu meilleur joueur de la saison par l'UEFA

L'UEFA a dévoilé qui sont les trois finalistes hommes et femmes au titre de "meilleur joueur de la saison 2021-2022" ainsi que les lauréats au titre de "meilleur entraineur de la saison 2020-2021".

Notre Diable Rouge Kevin De Bruyne fait partie des trois finalistes au titre de "meilleur joueur de la saison 2020-2021".

Vainqueur du championnat d'Angleterre, finaliste de la ligue des Champions et quart de finaliste avec la Belgique à l'Euro, De Bruyne est en concurrence avec deux joueurs de Chelsea, N'golo Kante et Jorginho.

L'UEFA explique sur son site la manière de procéder et comment les joueurs sont élus :

"Pour le prix du joueur masculin, la présélection de trois joueurs a été sélectionnée par un jury composé de 24 entraîneurs des équipes nationales qui ont participé à l'UEFA EURO 2020 de cet été, ainsi que de 80 entraîneurs des clubs qui ont joué dans les phases de groupes du 2020/ 21 UEFA Champions League et UEFA Europa League. Cinquante-cinq journalistes de chacune des 55 associations membres de l'UEFA, sélectionnés par le groupe European Sports Media (ESM), faisaient également partie du jury.

Les entraîneurs et les journalistes ont été invités à sélectionner une liste restreinte de trois joueurs en attribuant respectivement cinq points, trois points et un point à chacun d'eux. Le résultat final était basé sur le nombre total de votes exprimés par les entraîneurs et les journalistes. Les entraîneurs n'étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leur propre équipe."

Chez les dames, les trois lauréates sont toutes des joueuses du FC Barcelone.

Deux Espagnoles, Jennifer Hermoso et Alexia Putellas ainsi que la Néerlandaise Lieke Martens vont se disputer le titre de meilleure joueuse de la saison.

Comme pour la distinction masculine, les entraîneurs et les journalistes ont été invités à sélectionner une liste restreinte de trois joueurs en attribuant respectivement cinq points, trois points et un point à chacun d'eux. Le résultat final était basé sur le nombre total de votes exprimés par les entraîneurs et les journalistes. Les entraîneurs n'étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leur propre équipe.

Au niveau des entraineurs, le système de vote reste le même et les trois noms qui sont retenus chez les coachs d'équipes masculines reflètent parfaitement les noms retenus chez les joueurs.

Pep Guardiola (entraineur de De Bruyne à Manchester City), Roberto Mancini (entraineur de Jorginho en sélection italienne) et Thomas Tuchel (entraineur de Kante et Jorginho à Chelsea).

Pour les entraineurs d'équipes féminines, on retrouve le coach du FC Barcelone Lluis Cortes, Peter Gerhardsson (le sélectionneur de l'équipe de Suède) et Emma Hayes qui entraine l'équipe féminie de Chemsea.

Les résultats seront annoncé le 26 août.