Romelu Lukaku fait le bilan de son passage en Serie A: "L'Italie m'a aidé à savoir ce qu'il faut faire pour gagner"

Romelu Lukaku est sur le point de refouler les pelouses de Premier League. L'attaquant devrait jouer ses premières minutes dimanche lors du derby contre Arsenal. Pour son retour en Angleterre après un passage de deux ans en Serie A, Lukaku s'est confié au quotidien The Independent.

Romelu Lukaku est à nouveau un joueur de Chelsea. 10 ans après avoir échoué à s'imposer dans le club de son cœur, il revient en tant que transfert le plus cher de l'histoire des Blues. Prêt à mettre tout le monde d'accord en Premier League, notre Diable a donné un entretient au quotidien anglais The Telegraph, ses propos sont relayés par la Gazzetta dello Sport.

"Je pense que je devais partir." avoue Romelu Lukaku à nos confrères anglais. "Cela faisait également partie de mon plan d'essayer différentes ligues. J'ai vécu en Serie A, une ligue dans laquelle j'ai toujours voulu jouer à un moment de ma carrière. L'expérience en Italie m'a aidé à savoir ce qu'il faut faire pour gagner et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de le faire. Apprendre à gagner, c'est fondamentalement, cela vous permet de franchir la barrière."

Des barrières, il en a franchi plusieurs lors de ses deux années passées en Italie. Il doit ses progrès à lui-même pour tout son travail mais aussi à son coach, Antonio Conte. "En tant qu'entraîneur, il m'a vraiment aidé et m'a montré ce qu'il faut pour gagner : nous l'avons fait avec le Scudetto lors de la deuxième saison. Chaque entraîneur a une façon différente d'entraîner, mais avec Antonio nous J'ai vraiment appris comme aller au-delà de nos limites. C'était tout. Au cours de la deuxième saison, nous avons été beaucoup plus constants pour gagner de grands matchs. Cela a fait la différence contre de grands adversaires."

Une précision chirurgicale

Le style de jeu fondamentalement différent en Angleterre et en Italie aura permis à Romelu de combler les lacunes dans son jeu pour devenir aussi efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. "Le jeu est totalement différent en Italie : très tactique. De petits espaces et dans la plupart des matchs, vous n'avez qu'une seule chance. Si vous ne marquez pas, cela devient très difficile. J'ai aussi appris à jouer davantage dos au but. et d'autres. aspects techniques du jeu qui sont vraiment importants. La plupart du temps, nous étions dos à la porte et tout passait par moi. Je me souviens en avoir parlé à Conte et il m'a dit que si je n'étais pas bon, je Je ne jouais pas. C'était une révélation. Une fois que j'ai maîtrisé cet aspect, tout est devenu plus facile pour moi. Le jeu s'est ralenti et je pouvais mieux le contrôler en donnant plus de passes décisives. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire et je voulais l'expérimenter dans un autre pays."

Changement de statut

Enfin, aller en Italie lui a permis d'enfin gagner un grand trophée grâce à la victoire finale de l'Inter dans le championnat, mettant fin à une domination de la Juventus longue de 7 ans. En devenant un gagnant, il explique qu'il a senti que les gens le considéraient différemment. "J'ai compris à quel point les attitudes des gens envers vous sont différentes lorsque vous gagnez quelque chose, dit Lukaku. Dans les conversations que j'ai eues avec Didier Drogba ou John Terry ou Antonio Conte, le respect est différent lorsque vous commencez à gagner. C'était quelque chose que je voulais, je voulais vraiment de gagner autant. Je suis allé à l'Inter et puis nous l'avons fait. C'est la seule chose qui compte pour moi : gagner. Marquer des buts, c'est beau, Mais gagner des trophées, c'est ce qui vous distingue."