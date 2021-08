Vincent Kompany: "Certainement pas la performance parfaite" de la part d'Anderlecht

L'entraîneur du RSC Anderlecht, Vincent Kompany, avait deux idées en tête jeudi soir après le match nul 3-3 contre Vitesse en Conference League. "Le penalty manqué par Refaelov a été aigre, mais je retiens surtout notre mentalité de combattants", a réagi avec combativité le coach des Mauve et Blanc.

Hier soir Anderlecht affrontait le club néerlandais de Vitesse Arnhem. Les Bruxellois ont arraché le partage 3-3 grâce à un but de Yari Verschaeren à le 90e minute.

Kompany pouvait vivre avec le résultat après coup. "Nous n'avons certainement pas présenté la performance parfaite. Nous avons joué 90 minutes de football à un rythme très élevé. Ce n'est pas facile de rester organisé, surtout quand les automatismes font défaut", a analysé le coach. Pourtant, Kompany est satisfait de la prestation. "Nous avons créé de nombreuses occasions, avec 16 tirs au but. Alors je pense que notre approche était la bonne. Vitesse est aussi une bonne équipe, qui a une forte possession de balle et qui est difficile à contrôler", a déclaré Kompany, qui, somme toute, "peut vivre avec le résultat".

Vitesse a pris l'avantage à quelques moments clés. "A 2-1, nous aurions pu creuser l'écart", a déclaré Kompany. Sur le coup de la mi-temps, Raman a touché le poteau par l'intermédiaire du gardien Schubert. "Et après la pause, ils ont égalisé alors que nos têtes étaient encore dans le vestiaire. Nous avons pris deux buts sur des tirs de loin : l'un magnifique, l'autre difficile pour un gardien de but."

Le penalty manqué par Refaelov en toute fin de match a également touché Kompany de plein fouet. "C'est juste aigre. Mais je préfère me souvenir de la réaction de mon équipe et des occasions qu'elle a créées. Mes joueurs ont continué à y croire. Cette confrontation se jouera en 180 minutes. Maintenant, nous devons juste gagner à Vitesse, et nous sommes qualifiés."

"Nous avons encore une chance d'atteindre la phase de groupe de la Conference League contre un très grand club européen", a souligné de son côté Thomas Letsch, l'entraineur de Vitesse. "J'espère que nous pourrons créer la bonne atmosphère avec de nombreux supporters dans notre stade. Vous n'avez pas non plus à calculer les probabilités maintenant. Nous recommencerons à 0-0 au retour. Il est clair que le vainqueur se qualifie pour la phase de groupe. C'est aussi simple que ça maintenant", faisait-il référence à la règle abolie de la prépondérance des buts à l'extérieur.