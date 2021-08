Martin Odegaard définitivement transféré à Arsenal

Le jeune Norvégien de 22 ans, Martin Odegaard, quitte définitivement le Real Madrid. Il rejoint le club d'Arsenal où il était déjà prêté depuis le début de l'année.

Le milieu de terrain offensif norvégien Martin Odegaard, 22 ans, s'est lié définitivement avec Arsenal où il était déjà prêté par le Real Madrid depuis janvier dernier, a annoncé vendredi le club londonien.

Le transfert aurait coûté 30 millions de livres (35 millions d'euros) aux Gunners, selon la presse britannique.

Prêté pendant toute la deuxième partie de la saison, l'espoir norvégien a convaincu l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, de son potentiel créatif, et cela malgré un bilan statistique famélique (deux buts et deux passes décisives en vingt matches).

"Il a rendu l'équipe meilleure, nous avions besoin de davantage d'options et d'alternatives dans la création", a expliqué Arteta en conférence de presse vendredi, deux jours avant le grand derby londonien contre Chelsea, dimanche après-midi à l'Emirates Stadium. Le nouveau numéro 8 d'Arsenal ne pourra toutefois pas jouer ce derby car il n'a pas encore obtenu de visa, a précisé le club dans un communiqué.

"C'est encore un jeune joueur, mais il a déjà une grosse expérience en club et un talent unique dans sa façon de jouer, donc je suis ravi que le club ait consenti à cet effort", a ajouté Arteta.

Catalogué grand espoir du football dès l'âge de 15 ans, lorsqu'il est devenu le plus jeune joueur à débuter en première division norvégienne et en équipe nationale, Odegaard a très vite signé au Real Madrid, un an plus tard.

Mais le gaucher ne s'est jamais imposé au Real, barré par la concurrence, et a enchaîné les prêts dans le championnat néerlandais, au SC Heerenveen puis au Vitesse Arnhem, avant de revenir en Liga, à la Real Sociedad, puis de partir à Arsenal début 2021.

L'arrivée d'Odegaard permet à Arsenal de se renforcer en milieu de terrain, après les renforts du défenseur central Ben White (Brighton), du latéral gauche Nuno Tavares (Benfica) et du autre milieu de terrain d'Anderlech Albert Sambi Lokonga.

Les Gunners ne devraient d'ailleurs pas s'arrêter là: la presse britannique annonce que le gardien anglais Aaron Ramsdale (Sheffield United) devrait s'engager avec le club londonien dans les prochaines heures, pour une somme avoisinant également les 35 millions d'euros.