Didier Deschamps revient sur l'élimination de la France à l'Euro 2020

Le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, a accordé un entretient exclusif au journal l'Equipe. L'ancien joueur est revenu sur l'échec de l'Euro 2020.

La France s'est inclinée en quart de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse. Alors que les Français menaient 3-1 à 1à minutes de la fin du match, les Suisses ont réussi à recoller au score puis à s'imposer aux tirs au but. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France a donné une interview au journal l'Equipe et a accepté de revenir sur cette terrible désillusion.

"Je sais que je suis le seul responsable, plaide le Français qui a coutume de protéger ses joueurs. Ma fonction veut ça. Je l'assume. Mais je sais aussi que j'ai cette capacité à basculer. Quand cela va bien, tout n'est pas rose et quand cela va mal, tout n'est pas noir non plus. Notre élimination est liée à de nombreux éléments." dit-il en restant évasif sur les raisons précises.

Le principal coup de poker de DD avant l'Euro est d'avoir réintégré Karim Benzema à l'équipe après l'avoir délibérément écarté pendant 5 ans. Un retour payant puisque l'attaquant du Real a marqué 4 buts pour les Bleus durant le tournoi mais ce retour a nécessité quelques modifications dans la manière de jouer de l'équipe de France. "Tout ce que Karim devait faire, il l'a très bien fait. Après, j'ai été amené à modifier l'équipe pour différentes raisons. Je sais que ce n'est pas l'idéal. Malgré tout, on était à 3-1 à la 80e (contre la Suisse, NDLR) et là, ce qui avait fait notre force jusqu'ici nous a fait défaut. J'aurais pu faire les choses différemment. Oui ! Mais on était à 3-1 à la 80e !" regrette le coach champion du monde.

Un événement perturbateur est arrivé pendant la préparation des Bleus et cela ne venait pas de Karim Benzema mais de l'autre attaquant de l'EDF, Olivier Giroud. Le joueur de l'AC Milan avait déclaré en conférence de presse que Kylian Mbappé avait tendance à donner le ballon plus facilement à d'autres joueurs qu'à lui. Une déclaration qui n'a pas du tout plu à Didier Deschamp. "Ça, il le sait, je le lui ai dit : il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude. Cela a généré de petites tensions sur deux, trois jours mais c'était lors de la préparation".

Autre point montré du doigt, son altercation avec Paul Pogba pendant le match perdu face à la Suisse. Pogba et son entraineur semblaient être en désaccord sur la tactique à adopter et la manière d'évoluer sur le terrain. "J'en ai reparlé avec lui encore pendant ses vacances." raconte Deschamps. "C'est juste que Paul est un compétiteur. Entre le fait de vouloir jouer, ou de moins jouer, ou de penser à plus défendre ou à moins défendre, on n'a pas eu cette capacité à ce moment-là de dire : 'Stop ! On ferme'. À l'arrivée, il vaut peut-être mieux être un peu moins brillants, mais plus solides."

À la tête de l'EDF depuis une décennie, l'avenir de Didier Deschamps a été remis en question par la presse française après l'élimination. La fédération française avait répondu ne pas vouloir prendre de décision à chaud et se laisser le temps de la réflexion et du dialogue avec son entraineur. Le principal intéressé a expliqué à l'Equipe qu'il ne souhaitait pas "continuer pour continuer". L'ancien joueur de la Juventus conclut en expliquant que s'il continue à la tête de l'équipe ce sera "parce que mon envie et ma détermination sont intactes, parce que je connais bien ce groupe et que je suis convaincu qu'il peut faire de belles choses".