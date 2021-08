Roberto Martinez annoncera sa sélection dans une semaine et annonce la couleur pour les futurs Diables

Encore une petite semaine d'attente avant de connaître la prochaine liste des Diables Rouges qui seront appelés afin de disputer les qualifications pour le mondial 2022.

Les Diables disputeront trois matchs durant le mois de septembre : le 2 en déplacement en Estonie, le 5 à Bruxelles contre la République Tchèque et le 8 contre la Biélorussie. Cette dernière rencontre aura lieu dans la ville russe de Kazan en raison de la situation politique instable en Biélorussie.

Le sélectionneur national a livré à nos confrères de la DH des premiers indices sur la composition de cette sélection à venir en expliquant qu'il ne faudrait pas "s'attendre à des surprises".

Malgré la déception de l'élimination en quart de finale, et l'âge grandissant de certains cadres de l'équipe, Roberto Martinez affirme que "aucun des anciens ne m’a annoncé qu’il n’est plus disponible". Un point d'interrogation reste tout de même au dessus de la tête de Thomas Vermaelen, le joueur évolue au Japon et le pays "n’a pas encore levé les mesures anti-Covid". Il n'est donc pas certain de voir le nom de l'ancien capitaine d'Arsenal dans la liste du sélectionneur jeudi prochain.

La suite du programme des Diables consiste en la demi-finale de Ligue des Nations face à la France le 7 octobre potentiellement suivi de la finale de la compétition trois jours plus tard. En novembre, les Diables recevront l'Estonie puis iront défier le Pays de Galles, deux matchs qui compteront encore pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

En vue de préparer cette compétition et d'insuffler du sang neuf dans l'équipe, à l'instar d'un Jérémy Doku qui a apporté des solutions intéressantes aux Diables depuis son arrivée, Martinez compte "donner du temps de jeu à quatre ou cinq nouveaux jeunes." De nouvelles têtes sont donc attendues dans l'année à venir, "à eux de se montrer dans leur club et en équipe nationale U21." conclut le coach espagnol.