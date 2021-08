Tennis: Barty en demi-finales à Cincinnati

La N.1 mondiale Ashleigh Barty s'est aisément qualifiée pour les demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati en battant vendredi la Tchèque Barbora Krejcíková en deux sets 6-2, 6-4.

Après une facile première manche, l'Australienne de 25 ans a d'abord dû débreaker la Tchèque, lauréate de Roland-Garros 2021, pour l'emporter 6-4 dans la seconde en 1 heure et 11 minutes.

En demie, Barty affrontera la gagnante du quart entre l'Allemande Angelique Kerber et la Tchèque Petra Kvitova.

La N.1 mondiale, qui n'avait plus foulé les courts depuis son élimination précoce aux Jeux olympiques de Tokyo, comptera parmi les favorites de l'US Open, un des deux Grand Chelem qui manquent encore à son palmarès - elle a remporté Roland Garros en 2019 et Wimbledon en 2021.

Dans l'autre partie du tableau à Cincinnati, la demi-finale opposera les vainqueurs de la controntation entre la Tchèque Karolina Pliskova et l'Espagnole Paula Badosa, et du duel 100% suisse entre Belinda Bencic et Jil Teichmann.