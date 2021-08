Jupiler Pro League - Un but sur hors-jeu à Standard/Ostende ? Les deux entraîneurs le reconnaissent

(Belga) Le Standard s'est imposé 1 à 0 face à Ostende pour le compte de la 5e journée du championnat de Belgique de football vendredi à Sclessin. Le seul but de la partie, inscrit par Selim Amalah à la 78e minute a bien été validé par le VAR qui a pris plus de trois minutes pour déterminer s'il y avait une position de hors-jeu ou non.

Après la rencontre, les deux entraîneurs ont reconnu qu'il y avait bien hors-jeu sur la phase incriminée. "Quand je vois la phase sous cet angle-ci, je ne peux pas dire autre chose", a commenté Mbaye Leye au micro d'Eleven Sport après le match en revoyant la phase en question, "on voit le pied de Sélim, mais maintenant on doit tracer." Dans ce cas précis, l'assistance video doit tracer une ligne pour déterminer un éventuel hors-jeu. Les commentateurs n'ont pas reçu cette image de ligne, laissant planer le doute. Juste avant l'entraîneur du Standard, son homologue d'Ostende, l'Allemand Alexander Blessin a aussi revu la phase et pour lui, il était clair également qu'il y avait hors-jeu. "Je ne comprend pas comment le VAR qui examine la phase pendant 3 ou 4 minutes, prend une décision comme ça. Rien qu'en le regardant comme ça c'est clair. Et il n'y a même pas besoin de tracer une ligne pour le voir." Le président exécutif d'Ostende, Gauthier Ganaye a twitté de son côté: "Smoking cigars again in the VAR room tonight?" ("ils fument des cigares encore dans la pièce du VAR?") en montrant une image d'une ligne tracée pour tenter de démontrer que selon lui il y avait bien hors-jeu sur la phase du but. (Belga)