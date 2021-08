La porte est fermée: Radja Nainggolan ne sera plus repris chez les Diables Rouges

Radja Nainggolan est de retour en Belgique. Le milieu de terrain a signé à l'Antwerp et espère obtenir davantage de reconnaissance du public belge par cette manoeuvre. Repris pour l'Euro 2016, Nainggolan n'a plus, depuis, joué de grand tournoi avec notre sélection.

Mais son retour au pays faisait naître certains espoirs dans le coeur de ses plus fidèles supporters: et s'il retrouvait sa place en sélection ? Roberto Martinez a éteint leurs espoirs en une phrase. "Non, c’est lui qui a pris sa retraite internationale, il faut le respecter", a lancé le coach des Diables Rouges dans la DH. "Mais son retour dans le championnat belge est une excellente nouvelle pour le football belge. On est toujours ravis de voir revenir un Diable rouge, comme Chadli, Mignolet ou Kompany. Ils ont tous apporté une touche particulière à notre Division 1A. Radja va donner un plus incroyable à l’Antwerp".

Voilà qui est dit: la porte du centre national de Tubize ne s'ouvrira plus à Nainggolan.