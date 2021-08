Le mercato EN DIRECT: Manchester City veut sacrifier un joueur pour recruter Harry Kane

Les dates du mercato

Allemagne : 1 juillet au 31 août

Angleterre : 9 juin au 31 août

Belgique : 15 juin au 31 août

Espagne : 1 juillet au 31 août

France : 9 juin au 31 août

Italie : 1 juillet au 31 août

Pays-Bas : 9 juin au 31 août

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS À l'ÉTRANGER

Cristiano Ronaldo, au coeur de rumeurs de transferts récurrentes, va rester à la Juventus, a affirmé samedi l'entraîneur bianconero Massimiliano Allegri, précisant avoir eu des assurances en ce sens de la star portugaise. "A moi, Ronaldo m'a dit qu'il restait, clarifions ainsi ce point", a souligné le coach de la Juve, qui a dû répondre à plusieurs questions sur la forme et l'état d'esprit de "CR7" à la veille du premier match de championnat, sur la pelouse de l'Udinese dimanche. "Il s'est toujours bien entraîné et a toujours été à disposition. J'ai lu des rumeurs dans les journaux, mais il n'y a jamais eu de volonté de sa part de quitter la Juventus", a-t-il ajouté.

Selon AS, Kylian Mbappé fera l'objet d'une offre du Real Madrid le 30 août. Le club espagnol mettra alors 150 millions d'euros sur la table. Si le PSG refuse, cela donnera une bonne raison de revenir à la charge gratuitement l'été prochain.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Comme déjà expliqué précédemment, le Real Madrid sait que son offre sera plus que probablement écartée. Mais l'idée de le recruter dans un an, librement, est dans la tête depuis des mois. Cela donnera une raison de râler à Mbappé.

Le Daily Mail informe que Manchester City envisage de se séparer d'Aymeric Laporte. Le Français pourrait quitter le navire anglais contre 70 millions d'euros et aider les Citizens à obtenir du cash pour recruter Harry Kane.

Marcus Thuram et l'Inter Milan, cela discute ferme. Mönchengladbach pourrait le lâcher contre plus de 20 millions d'euros. Le Français reste la priorité ultime de l'Inter Milan après le départ de Lukaku et l'arrivée de Dzeko.

Tanguy Ndombele voudrait quitter Tottenham. Le joueur français aurait même fait l'objet d'une offre du Bayern, prêt à l'échanger contre Corentin Tolisso. Sky Germany affirme que l'offre a été refusée.

L'international italien Alessandro Florenzi est prêté pour une saison, avec option d'achat, à l'AC Milan par l'AS Rome, ont officialisé samedi les deux clubs, au lendemain de la visite médicale du joueur à Milan. Le champion d'Europe italien "s'engage avec le club rossonero jusqu'au 30 juin 2022 et portera le maillot N.25", a annoncé l'AC Milan sur son site.

Le milieu de terrain de Manchester United, le Belgo-Brésilien Andreas Pereira, a été prêté pour une saison au club brésilien de Flamengo vendredi, a annoncé Manchester United. Le club carioca dispose d'une option d'achat. Natif de Duffel, Pereira, 25 ans, a effectué ses premiers pas sur un terrain à Lommel avant de rejoindre très jeune en juillet 2005 le PSV Eindhoven. En 2012, il se retrouve à l'Academy des Red Devils. International belge chez les jeunes jusqu'aux U17, Pereira a opté pour la nationalité sportive brésilienne. Il compte une sélection avec le Brésil en amical contre le Salvador le 12 septembre 2018.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

