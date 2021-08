Ce commentateur français, pilote amateur, reçoit d'incroyables encouragements d'une légende des 24h du Mans (vidéo)

Julien Fébreau, commentateur mythique et très apprécié de Canal +, était de passage au Mans ce weekend. Pilote amateur, celui qui a l'habitude de commenter la F1 était engagé en VW Fun Cup, en marge des 24h du Mans, qui débutent ce samedi à 16h. Il y a rencontré un certain Tom Kristensen, qui a remporté 9 fois l'épreuve mancelle.

Dans la pitlane, Julien Fébreau est allé à sa rencontre, à la sortie de son premier relais en piste. "Nous nous connaissons peu, même si nous avons déjà échangé quelques discussions dans des Paddocks de F1", a écrit le commentateur sur Twitter. "À ce moment là, je suis un peu nerveux et frustré de mon premier relais. Alors "Monsieur Le Mans" me propose ce petit instant de concentration et de motivation. Cette scène est drôle bien-sûr, mais aussi complètement dingue...".

C'est vrai. Dans cette vidéo, on aperçoit Kristensen saisir les mains de Julien Fébreau. "Pendant 7 secondes, nous serons intimes, OK ?", lance-t-il avant de le motiver. "Tu ne freine jamais, tu accélères tôt et tu gardes ce momentum ! Come On, vas-y mon gars !", lance-t-il ensuite, non sans quelques claques sur le casque. Visiblement, cela a marché. "Mon 2ème relais a été mon préféré et mon plus rapide", a lâché Fébreau.

Des images magnifiques, tout simplement !