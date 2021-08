Tobias Halland Johannessen gagne encore la 8e étape et conforte sa place de leader

(Belga) Tobias Halland Johannessen a remporté la 8e étape du Tour de l'Avenir cycliste réservé aux coureurs de moins de 23 ans (Coupe des Nations Espoirs). Le Norvégien s'est montré le plus rapide de la courte mais redoutable étape de 71,3 km entre La Tour-en-Maurienne et Saint-Jean-d'Arves, marquée par les ascensions du Col de Chaussy (1re cat.) et de la Croix de Fer (HC) par le col de Glandon, avant la côte d'arrivée (3e cat.) de 2,4 km à 6,1 %. Il a devancé d'un rien l'Espagnol Carlos Rodriguez et l'Italien Filippo Zana.

A la veille de l'arrivée de cette 57e édition, Tobias Halland Johannessen a conservé le maillot jaune de leader qu'il avait endossé après sa victoire dans le 7e étape vendredi au Grand Colombier. Il précède Rodriguez de 2:18 et Zana de 2:24. Dimanche, les coureurs parcourront 15,6 km entre la Toussuire et le Col du Petit Saint-Bernard où le successeur au palmarès du Norvégien Tobias Foss, lauréat en 2019, sera connu. Egan Bernal s'était imposé en 2017 et Tadej Pogacar en 2018. La course n'avait pas été disputée l'an dernier en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. (Belga)