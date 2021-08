Les Brugeoises en passent quatre au Standard pour leur premier match de championnat

(Belga) Les Brugeoises se sont imposées à domicile sur le score de 4-1 face au Standard fémina, dans le cadre de la première journée de Scoore Super League, le championnat belge de football féminin, samedi.

Sur la pelouse du Jan Breydel, les joueuses du Club de Bruges ont parfaitement entamé leur nouvelle saison grâce, notamment, à leur nouvelle recrue Ludmila Matavkova. Après l'ouverture du score à la 27e minute des oeuvres de la Red Flame Marie Minnaert, la Slovaque a inscrit les trois autres buts des Blauw en Zwart (38e, 65e et 70e) avant que les Liégeoises ne sauvent l'honneur à la 73e minute via Merkelbach. Dans l'autre rencontre de ce samedi, les joueuses de Zulte Waregem sont allées prendre les trois points sur le terrain d'Alost en l'emportant 0-1. L'unique but de la rencontre a été marqué par Laura Vervacke. Lors des rencontres de vendredi, OHL s'était imposé 0-1 à Gand et Charleroi l'avait emporté 4-2 face à Woluwé. Au classement général, Bruges occupe la première place grâce à la différence de buts. Initialement prévu ce 21 août, le match entre Genk et les quadruples tenantes du titre Anderlechtoises a été reporté au 28 septembre. Les joueuses bruxelloises doivent disputer une rencontre de qualification pour la Ligue des Champions samedi soir face à l'équipe croate d'Osijek. Les Mauves entameront leur championnat le vendredi 27 août en accueillant Charleroi et Genk se déplacera le lendemain sur la pelouse de Zulte Waregem. (Belga)