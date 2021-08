Euro de cyclisme sur piste espoirs et juniors - Fabio Van Den Bossche en argent à l'Omnium chez les Espoirs à Apeldoorn

(Belga) Fabio Van Den Bossche a décroché la médaille d'argent à l'Omnium chez les Espoirs lors de la cinquième journée des Championnats d'Europe de cyclisme sur piste pour Espoirs et juniors à Appeldoorn, aux Pays-Bas

Les Belges comptent désormais cinq médailles avec Arne Marith (argent en scratch et bronze en poursuite individuelle juniores) et Tuur Dens (argent en scratch moins de 18 ans) ainsi que la médaille d'argent de Shany Bossuyt dans la course aux points sur 25 kilomètres des Espoirs vendredi (Belga)