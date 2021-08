Ligue 1: Lille piétine, Monaco recule

Si le champion de France lillois a laissé échapper à Saint-Étienne (1-1) sa première victoire en Ligue 1, samedi pour la 3e journée de Ligue 1, Monaco va encore plus mal, battu à domicile par Lens (2-0) pour une troisième défaite en une semaine.

A cinq jours du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Lille n'est pas sorti de l'engourdissement, une semaine après une inquiétante défaite à domicile contre Nice (4-0).

Il tenait pourtant la victoire grâce à son buteur turc Burak Yilmaz (38e), mais Saïdou Sow a égalisé de la tête en fin de match (85e).

"On a 2 points sur 9 c'est pas ça notre visage", a pesté le Lillois Xeka au micro de Canal Plus.

Les "Dogues" enragent, même ils ont tout de même montré, après avoir encaissé 7 buts en deux matches (3-3 à Metz pour la 1re journée), plus de la rigueur et de la discipline qui leur avait permis de conquérir la France.

Les Monégasques, eux, peuvent s'inquiéter. Pour participer à ce tirage, les joueurs de Niko Kovac doivent remonter mercredi la défaite en barrage aller à Louis-II contre le Shakthar Donetsk (1-0).

Mais ils viennent de s'incliner pour la troisième fois en une semaine, toutes compétitions confondues, sans marquer le moindre but.

- Rien ne va sur le Rocher -

L'ASM n'a pas rallumé sa flamme offensive de la saison dernière et n'est pas sûre du tout de se retrouver à la table de la Ligue des champions avec le Losc et le Paris Saint-Germain, leader avec trois succès en trois journées. Le dernier a été obtenu à Brest (4-2) vendredi, en attendant peut-être les débuts de Lionel Messi à Reims, dimanche.

Rien ne va en ce moment sur le Rocher, de la poupe, où le nouveau gardien, Alexander Nübel, s'est "troué" sur le premier but, signé Ignatus Ganago, à la proue, où les attaquants rivalisent de maladresse, même à onze contre dix pendant 25 minutes après l'exclusion de Cheick Doucouré.

Aleksandr Golovin a aussi vu rouge en fin de match pour un tacle sur Simon Banza, l'auteur du but du 2 à 0 dans les dernières secondes.

Le Racing Club de Lens, lui, obtient sa première victoire de la saison, après deux nuls, et a enchanté ses supporters qui ont traversé la France pour entonner à Louis-II "Les corons" et la "Lensoise", la "Marseillaise" réécrite en sang et or.

Dimanche, Lyon, autre européen en difficulté, essaiera aussi de décrocher contre Clermont (13h00) sa première victoire de la saison, après le camouflet reçu à Angers (3-0).

A suivre enfin les chauds derbies de l'Ouest Rennes-Nantes (17h00) et de la Méditerranée Nice-Marseille (20h45).