WTA Cincinnati - La Suissesse Jil Teichmann rejoint Ashleigh Barty en finale

(Belga) La Suisses Jil Teichmann, 76e joueuse du monde, a réussi à se qualifier pour la première finale d'un tournoi WTA 1000 de sa carrière en battant en demi-finales samedi à Cincinnati la Tchèque Karolina Pliskova (N.5), numéro 4 mondiale.

Jil Teichmann, 24 ans, s'est imposée en deux sets - 6-2, 6-4 - et une heure 22 de match pour rejoindre Ashleigh Barty (N.1) en finale de ce rendez-vous surface dure dotée de 1.835.490 dollars L'Australienne, numéro 1 mondiale, s'est imposée en deux manches - 6-2, 7-5 - en 1 heure et 14 minutes de jeu face à l'Allemande Angelique Kerber, 22e mondiale, dans l'autre demi-finale samedi.. Pour sa 19e finale sur le circuit, Ashleigh Barty, 25 ans, cherchera dimanche à accrocher un 13e titre WTA à son palmarès après avoir déjà remporté cette année les tournois de Yarra Valley Classic, Miami, Stuttgart et le Grand Chelem à Wimbledon. Jill Teichmann, qui a éliminé au passage la Japonaise Naomi Osaka, numéro 2 mondiale, au 3e tour, va disputer la 4e finale WTA de sa carrière, elle qui compte deux titres son palmarès, conquis en 2019 à Prague et à Palerme. (Belga)