PGA - Cameron Smith et Jon Rahm se partagent la tête du classement

(Belga) L'Australien Cameron Smith et l'Espagnol Jon Rahm se partagent la première place du tournoi de golf The Northern Trust comptant pour le circuit PGA doté de 9,5 millions de dollars et qui se déroule sur le terrain de golf Liberty National dans la ville américaine de Jersey City, alors qu'il reste dix-huit trous à jouer à l'issue du troisième tour.

Cameron Smith, qui était toujours en 24e position après le deuxième tour, a réalisé un parcours sans faute de 60 coups, onze sous le par et ce après onze birdies, qui l'ont propulsé en tête du classement. Il doit cependant partager cette avance avec Jon Rahm, numéro un mondial, qui a affiché une carte de score de 67. Le champion de l'US Open a vu sa balle plonger dans l'eau à deux reprises, mais a redressé la barre avec sept birdies. Le duo possède une avance d'un coup sur le Sud-Africain Erik van Rooyen, qui a remporté le Barracuda Championship il y a quinze jours. A la quatrième place partagée, avec deux coups de plus que les leaders, se trouvent les Américains Justin Thomas et Tony Finau. Le tour final ne sera pas joué dimanche mais lundi, en raison de la tempête tropicale Henri qui passera près de New York dimanche. - Classement à l'issue du 3e tour du tournoi Northern Trust disputé vendredi: 1. Cameron Smith (Aus) 197=69-68-60; Jon Rahm (Spa) 197=63-67-67; 3. Erik Van Rooyen (ZAf) 198=69-67-62; 4. Justin Thomas (VSt) 199=63-69-67; Tony Finau (VSt) 199=67-64-68; 6. Shane Lowry (Ier) 200=71-67-62 Viktor Hovland (Noo) 200=68-67-65; Tom Hoge (VSt) 200=69-64-67; 9. Corey Conners (Can) 201=70-69-62; Harold Varner (VSt) 201=66-67-68 (Belga)