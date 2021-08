Fabrice N'Sakala victime d'un malaise en plein match a été emmené à l'hôpital

Un drame a failli survenir lors du match entre Besiktas et Gaziantep dans le championnat truc. L'ancien joueur d'Andrlecht, Fabrice N'Sakala s'est effondré et a semblé ne plus savoir respirer. Il a été évacué en urgence par l'ambulance.

Fabrice N'Sakala, passé par Anderlecht de 2013 à 2017 a eu un malais en plein match hier. Alors que son équipe du Besiktas affrontait Gaziantep dans le championnat turc, le Franco-congolais s'est effondré sur la pelouse et a semblé éprouvé des difficultés à respirer. Un de ses coéquipiers s'est directement précipité vers lui afin de lui dégager la bouche, les soigneurs ont rapidement pris le relais. Le joueur n'ayant pas l'air d'aller mieux, l'ambulance est appelée par tout le monde sur et à côté de la pelouse. L'ancien Anderlechtois sera finalement emporté en vitesse à l'hôpital le plus proche. Heureusement la situation s'est améliorée pour l'ancien Mauve, le club de Besiktas a publié sur ses réseaux une photo du joueur à l'hôpital où on le voit lever le pouce en l'air afin de rassurer tout le monde. Plus anecdotique, dans ce même match, Michy Batshuayi, récemment arrivé en prêt, a joué ses premières minutes pour Besiktas. Le Diable est entré en jeu à la 68e minute sans parvenir à trouver le chemin des filets.