24h du Mans: Toyota remporte la course pour la 4e fois consécutive

Toyota reste maitre de la course la plus prestigieuse du monde de l'endurance et remporte les 24h du Mans pour la 4e fois consécutives.

Le Japonais Kamui Kobayashi a mené la Toyota N.7 qu'il partageait avec le Britannique Mike Conway et l'Argentin José Maria Lopez à la victoire dans la 89e édition des 24 Heures du Mans automobile dimanche après-midi. Elle a mené la course de bout en bout.

La Toyota GR010 Hybrid Hypercar a couvert 371 tours et devancé l'autre Toyota N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley de deux tours.

L'Alpine A480-Gibson du Brésilien André Negrao et des Français Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxivière a complété le podium à quatre tours. La Glickenhaus 007 LMH du Brésilien Luis Felipe Derani et des Français Frank Mailleux et Olivier Pla était 4e dans le même tour que l'Alpine.

Toyota enlève ses quatrièmes 24 Heures du Mans consécutives après les trois succès de la TS050 Hybrid pilotées par Buemi et Nakajima, associés à Frenando Alonso en 2018 et 2019 et à Hartley l'an dernier.