Le Britannique Hayter gagne le Tour de Norvège, l'ultime étape pour son compatriote Walls

Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), vainqueur des deux premières étapes, a remporté le Tour de Norvège cycliste (2.Pro) à l'issue de la 4e et dernière étape disputée sur 156km à Stavanger.

Ce dernier tronçon a été gagné par un autre Britannique Matthew Walls (BORA-hansgrohe) qui s'est montré le plus rapide au sprint devant le Danois Mats Pedersen (Trek-Segafredo) et le Norvégien Daniel Hoelgaard (Uno-X Pro Cycling Team). Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) a fini 5e et Cedric Beullens (Sport Vlaanderen - Baloise) 10e. Matthew Walls, 23 ans, décroche la première victoire professionnelle de sa carrière. Ethan Hayter, 22 ans, s'impose au classement général final et ajoute déjà un 8e succès à sa jeune carrière. Lui un spécialiste de la piste qui revient des Jeux Olympiques de Tokyo où il a pris la médaille d'argent de la course à l'Américaine (Madison), Premier Belge, Tosh Van der Sande est pointé à la 15e place.