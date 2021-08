Peter Bosz furieux contre ses joueurs après le match nul face à Clermont

Le coach de l'Olympique Lyonnais était remonté contre ses joueurs après le match nul (3-3) concédé contre le promu Clermont.

Peter Bosz, entraîneur de Lyon, était loin d'être ravi après le nul concédé à domicile contre Clermont (3-3). Alors que Lyon menait 3-1 à la mi-temps après un but magnifique de Lucas Paqueta, les Lyonnais ont encaissé deux buts dans la fin de match.

"Je suis bien sûr très déçu, commente Peter Bosz. Nous ne devons jamais concéder un résultat nul. La première période était beaucoup mieux. En seconde, nous n'avons peut-être pas aussi bien joué. Nous avons eu des occasions pour inscrire un quatrième but et nous n'avons pas concrétisé."

Pour l'entraineur, le deuxième but de Clermont, marqué à la 80e minute, a plombé ses joueurs. "Après le deuxième but de Clermont, la confiance est partie et nous avons mal défendu. J'ai été obligé de changer quelques joueurs mais nous avons aussi des bons joueurs sur le banc. Nous avons encore perdu deux points. Nous n'avons pas bien défendu et nous aurions dû marquer un quatrième but" regrette-t-il.

Malheureusement pour lui, ses joueurs n'ont pas réussi à inscrire ce quatrième but et se sont fait rejoindre au score dans les arrêts de jeu. "Avec nos qualités, cela aurait dû être fini. J'ai vu des choses que l'on ne voit pas chez les U12 (moins de 12 ans). C'est un problème de confiance. C'était quand même bien mieux que face à Angers (où Lyon avait perdu 3-0, ndlr). En première période, c'était une bonne performance en imposant un pressing très haut, avec des occasions. Nous avons travaillé. Mais je reconnais qu'il y a des fautes en défense. Physiquement, les joueurs sont bien. Le problème n'est pas là".