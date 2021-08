L'Union-St Gilloise s'incline à Malines après avoir mené après 13 secondes

L'Union-St Gilloise s'est inclinée à Malines 3 buts à 1 (mi-temps: 1-1) en clôture de la 5e journée du championnat de Belgique de football dimanche soir en terre malinoise.



Les Unionistes ont eu les occasions pour repartir avec les trois points, mais Malines s'est montré plus réaliste reprenant l'ascendant au fil des minutes pour mettre fin à une série de trois défaites d'affilée et engranger une seconde victoire en championnat. C'est la deuxième défaite de l'Union, 4e au classement. Alors que c'est Malines qui donnait le coup d'envoi, c'est .. l'Union-St Gilloise qui a ouvert la marque après 13 secondes de jeu à peine, le temps de récupérer le ballon par Guillaume François et de permettre à Deniz Undav de lancer Van Zeir qui ouvrait le score (0-1). Malines se devait de réagir ce qu'il fit rapidement avec Hugo Cuypers qui égalisait à la 13e minute (1-1). Vanzeir a manqué l'occasion d'inscrire un second but pour les Unionistes à la 35e, mais, sans doute surpris d'hériter du ballon, n'a pas profité de l'énorme bévue de la défense malinoise. Dès la reprise, il fallait encore beaucoup de chance à Malines pour ne pas voir Vanzeir marquer une nouvelle fois mais l'essai de l'ancien malinois léchait la transversale. C'est au contraire Malines qui va trouver l'ouverture à la 55e minute par Marian Shved qui portait ses couleurs aux commandes (2-1). Les Unionistes repartaient de suite à l'assaut du but de Fernandez coup sur coup à la parade (58e), mais les Malinois allaient petit à petit reprendre l'ascendant dans cette partie. Malines enfonçait même le couteau dans la plaie à un quart d'heure du terme par Nikola Storm qui crucifiait le portier unioniste (3-1). Ce sera le score final. Les matches entre l'Antwerp et Genk samedi ainsi qu'en Anderlecht et La Gantoise dimanche avaient été reportés pour permettre aux protagonistes européens de mieux préparer leurs échéances de cette semaine. Ces équipes comptent donc un match de moins alors que le Club de Bruges et l'Eupen sont en tête au classement avec onze unités pour 10 au Standard et 9 au trio Union-Courtrai-Ostende. Malines est 10e avec 6 points.