La statue de Vincent Kompany sera dévoilée samedi par Manchester City

Les statues de Vincent Kompany et David Silva seront installées à l'extérieur du stade Etihad de Manchester City avant le match de Premier League de ce week-end contre Arsenal (samedi à 13h30).



Une troisième statue - celle du buteur record Sergio Agüero - devrait les rejoindre l'année prochaine, les trois joueurs étant reconnus pour leur "contribution inégalée à la transformation du club". Kompany a quitté l'équipe de Premier League en 2019, après onze années au cours desquelles "Vince The Prince" a remporté quatre fois le titre de champion de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019), ainsi que la FA Cup à deux reprises (2011, 2019) et la Coupe de la Ligue (EFL) à quatre reprises (2014, 2016, 2018, 2019). Silva, a fait 436 apparitions pour City, est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Le club a déclaré que les statues ont été réalisées par le sculpteur Andy Scott, qui n'a pu rencontrer Kompany et Silva que virtuellement en raison de la pandémie. Khaldoon Al Mubarak, le président du club, a déclaré : "En fin de compte, Vincent et David n'ont pas besoin de statues pour consacrer leurs réalisations à Manchester City au cours de la dernière décennie. Ils sont déjà vénérés comme des icônes de leur génération. Mais ce que ces œuvres d'art nous donnent, ainsi qu'aux générations à venir, c'est l'opportunité de nous rappeler et de savourer les moments vraiment magiques créés par les deux hommes."