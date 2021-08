Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et Alexis Saelemaekers débutent par un succès

(Belga) L'AC Milan, dauphin de son voisin de l'Inter au terme de la défunte saison, a débuté son exercice 2021-2022 par une victoire sur la pelouse de la Sampdoria, lundi soir au stade Luigi Ferraris de Gênes pour le compte de la journée inaugurale de Serie A. Alexis Saelemaekers, titulaire, a joué 81 minutes pour les Milanais.

Le seul but de la partie est venu des pieds du N.10 espagnol Brahim Diaz, une nouvelle fois prêté par le Real Madrid à l'AC, buteur dès la 9e minute. Pour sa première, le gardien Mike Maignan a réalisé un arrêt déterminant sur une tentative de Manolo Gabbiadini (17e). De son côté, l'attaquant français Olivier Giroud a aussi fait ses débuts. Il a beaucoup tenté mais n'est pas parvenu à ouvrir son compteur but. Remuant sur son flanc droit, Alexis Saelemaekers a été remplacé à la 81e minute par Alessandro Florenzi, arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain. Comme l'Inter, l'AS Rome, la Lazio et Naples, l'AC Milan n'a donc pas manqué son entrée en lice. (Belga)