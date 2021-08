ATP Winston-Salem - Sander Gillé et Joran Vliegen battus dès le premier tour

(Belga) Sander Gillé (ATP 31 en double) et Joran Vliegen (ATP 30) n'ont pas passé le cap du premier tour du double au tournoi de tennis ATP 250 de Winston-Salem, joué sur dur et doté de 717.955 dollars, lundi aux Etats-Unis.

La paire belge s'est inclinée en trois sets et 7-6 (5), 5-7, 10/4 après 2h08 de match. Gillé et Vliegen, demi-finalistes à Toronto il y a deux semaines, restaient sur une défaite d'entrée à Cincinnati la semaine dernière. La semaine prochaine, ils disputeront pour la 3e fois le tableau final de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison. En 2020, ils avaient atteint les quarts de finale à Flushing Meadows. En simple, David Goffin (ATP 30) affrontera mardi le Brésilien Thiago Monteiro (ATP 93) au deuxième tour. Le Belge était dispensé de premier tour en tant que 2e tête de série. Goffin, 30 ans, et le gaucher Monteiro, 27 ans, se sont déjà affrontés une fois. En 2016, le Liégeois s'est imposé en Coupe Davis en trois petits sets (6-2, 6-2, 6-0). (Belga)