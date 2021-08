Ce joueur de West Ham entre dans l'histoire de son club: sa célébration fait le tour du monde (vidéo)

En battant nettement Leicester (4-1), réduit à dix avant la pause, West Ham a remporté son deuxième match en deux journées et pris la tête de la Premier League, lundi soir.

Déjà vainqueurs à Newcastle (4-2) pour la première levée, West Ham affiche la même différence de buts que Liverpool et Chelsea (+5), mais avec huit buts inscrits, contre cinq pour les Reds et les Blues. Les Londoniens dépassent aussi Brighton et Tottenham, auteurs comme eux d'un départ parfait.

Quant aux Foxes, qui avaient dominé Wolverhampton (1-0) en ouverture, ils sont calés au cœur du classement (12e).

Entre le 6e et le 5e de la saison passée, séparés d'un petit point, le match s'annonçait indécis. Il a été très équilibré pendant la première moitié du premier acte, même si Leicester a monopolisé le ballon, mais de façon très stérile.

Les choses se sont gâtées pour les hommes de Brendan Rodgers avec un ballon récupéré au milieu du terrain par Declan Rice et un contre éclair lancé et conclu par Pablo Fornals (1-0, 26e).

Peu avant la mi-temps, Ayoze Perez, auteur d'un vilain geste sur un adversaire alors qu'il était en déséquilibre, a été expulsé par l'arbitre après recours à la VAR (40e).

Peu après la pause, Saïd Benrahma a donné un avantage qui semblait décisif aux Hammers (2-0, 56e), avant que l'ancien Monégasque Youri Tielemans ne redonne espoir à Leicester (2-1, 69e).

Malheureusement pour les Foxes, l'avant-centre Michail Antonio a alors corsé l'addition en inscrivant un doublé dans les dix dernières minutes (3-1, 80e puis 4-1, 84e).

Il est ainsi devenu ainsi le meilleur buteur du club londonien dans l'ère de la Premier League, devant l'Italien Paolo Di Canio, avec 49 réalisations, tout en scellant une victoire des plus logiques pour les Hammers.

Fou de joie, Antonio s’était dirigé vers son banc après son premier but, où un membre de son staff lui a donné une pancarte grandeur nature de... lui-même. Il l'a soulevée avant de l’embrasser. Une célébration... originale.