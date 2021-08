Frédéric Herpoel: "Les Monégasques vont jouer avec le couteau entre les dents!"

Les barrages retour de la Ligue des Champions se jouent cette semaine. Mardi le PSV reçoit Benfica, Monaco se déplace en Ukraine mercredi. Deux affiches à suivre en direct sur Club RTL dès 20h10. Frédéric Herpoel préface ces deux rencontres.

PSV – Benfica

Notre consultant, Frédéric Herpoel, revient sur le match aller. "Le match-aller était placé sous le signe de l’angoisse vu l’importance de l’enjeu. Le PSV a eu une entame de rencontre difficile mais est parvenu à bien réagir et à se lâcher en deuxième période. C’est à ce moment-là que Benfica a souffert. Cela doit donner aux Néerlandais l’espoir de se qualifier malgré cette défaite 2-1 concédée à l’aller."

Pour l'ancien Diable Rouge, les Néerlandais sont favoris. S’il fallait miser sur une équipe, je dirais donc le PSV qui réalise un excellent début de saison, notamment à domicile où il empile les buts. Avec 5 réalisations face au Galatasaray, 3 contre Midtjylland puis 4 ce week-end en championnat, le Philips Stadion a déjà eu l’occasion de vibrer à de nombreuses reprises. Benfica est prévenu !"

Shakhtar Donetsk – Monaco

Frédéric Herpoel estime que la pression est sur les épaules des Monégasques. "Les Monégasques vont jouer avec le couteau entre les dents ! Depuis le début de la saison, on sent que le club de la Principauté mise tout sur la qualification pour la phase de groupes, quitte à négliger le championnat. Mais avec un partage et deux défaites en Ligue 1, ainsi qu’un 0-1 concédé lors de la manche-aller, l’ASM est clairement sous pression. Poursuivre son aventure en Ligue des Champions serait déjà une façon de parler de "saison réussie", c’est dire l’enjeu de ce match. En face, le Shakhtar est un grand habitué de la compétition. Au niveau de la maitrise du ballon et des individualités, les Ukrainiens ont leur place dans cette aventure européenne. Monaco devra profiter de la moindre erreur technique commise par les Ukrainiens et faire preuve d’efficacité tant offensive que défensive. Mais il faudra également une réaction au niveau de la mentalité affichée par les joueurs de Nico Kovac qui réclame rigueur et résultats. La pression est clairement sur ses joueurs car pour Monaco, c’est quitte ou double !"