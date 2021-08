La relation entre Cristiano Ronaldo et la Juventus est-elle cassée? "Ce serait grave s'il était jaloux des autres stars"

Les rumeurs concernant un éventuel départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus sont toujours bien présentes à une semaine de la fin du mercato.

D'où la question, la relation entre CR7 et le club turinois est-elle cassée ? Nos consultants ont livré leur point du vue ce mardi soir.

"N’y a-t-il pas un manque d’attention envers Ronaldo? Quand on a vu l’engouement autour de l’arrivée de Lionel Messi à Paris, on parle un peu moins du Portugais", indique Philippe Vande Walle.

Avant d'ajouter: "Je pense qu’il y a autre chose. Il a dit qu’il était sur le banc car il l’avait demandé. Son entraîneur dit qu’il n’est pas encore à 100% d’un point de vue physique… Quand on connaît un peu Ronaldo, cela m’étonnerait qu’il ne soit pas en ordre à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui bouge. N’y a-t-il pas un peu de jalousie car on lui porterait moins d’attention par rapport aux autres stars du football ? Cela serait grave si c’était vrai. C’est un compétiteur et on replonge dans le football business."

Frédéric Herpoel pense lui à un autre scénario. "Il est fit, mais Allegri a peut-être un autre projet avec lui. L’objectif est d’aller le plus loin possible en Ligue des champions et le club aura besoin de Ronaldo en pleine possession de ses moyens, dans une période plus lointaine dans la saison. C’est peut-être le premier entraîneur qui ose lui dire qu’il jouera plus tard, pour aller plus loin en coupe d’Europe."

