Championnat d'Europe de volley féminin - Gert Vande Broek satisfait de la victoire de ses Yellow Tigers

(Belga) La Belgique, grâce à un match maîtrisé contre la Bosnie-Herzégovine, remporté 3 sets à 0 (25-23, 25-19, 25-15) mardi à Belgrade, a validé son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro de volley féminin. Le sélectionneur national Gert Vande Broek s'est montré satisfait de cette victoire. "Le but était de gagner 3-0 et que le match ne soit pas trop long. Les filles ont mérité leur journée de repos de mercredi", a-t-il lancé d'emblée.

Le premier set a été le plus accroché. "Je crois que tout le monde connait la raison. C'était un peu plus compliqué avec Britt (Herbots, ndlr). On a dû moins jouer avec elle, il fallait donc trouver qui allait marquer sur nos attaques. La question est maintenant de savoir à quel point elle sera prête pour le reste du tournoi", a expliqué Vande Broek au micro de Sporza. Le rôle de Herbots, souvent désignée comme une des meilleures Yellow Tigers, a été repris avec brio par Marlies Janssens. Elle a terminé meilleure marqueuse du match avec 20 points au compteur. "Elle a été performante sur ses attaques et en défense", s'est félicité le coach national, pour qui le but est de maintenant de récupérer au mieux avant d'affronter la France (FIVB 26). (Belga)