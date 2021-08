Jupiler Pro League - Tajon Buchanan (New England Revolution) rejoindra le Club de Bruges en janvier

(Belga) Le Canadien Tajon Buchanan, ailier de 22 ans, va rejoindre le Club de Bruges en janvier 2022. Le joueur quittera New England Revolution, club de MLS, au terme du championnat nord-américain de football. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Les Brugeois l'ont annoncé mardi soir sur leur site officiel.

Cette saison, Buchanan a déjà compilé 6 buts et 5 assists en 17 apparitions. De telles prestations ne sont pas passées inaperçues car l'international canadien, 9 sélections et 1 but, a été sélectionné dans la MLS All Star Team. Il a aussi été élu Jeune joueur de la dernière Gold Cup, ce qui a attiré les regards de plusieurs clubs européens. Double champion en titre, le Club de Bruges est 2e de D1A à égalité avec le leader Eupen après cinq journées. Les troupes de Philippe Clement se rendront dimanche à La Gantoise. (Belga)