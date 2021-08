US Open - Zizou Bergs réussit ses débuts en Grand Chelem

(Belga) Zizou Bergs (ATP 200) est parvenu à remporter son premier match en Grand Chelem. Le Limbourgeois de 22 ans s'est imposé au premier tour des qualifications de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de tennis de la saison 2021, mardi à New York.

Pourtant mené un set à rien, le N.2 belge a battu le Péruvien Juan Pablo Varillas, 25 ans et 124e mondial, tête de série N.9. La partie s'est terminée, après 2h20 de jeu, sur le score de 2-6, 6-1, 7-6 (5). Au 2e tour, Bergs défiera l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 209), tombeur de l'Argentin Andrea Collarini (ATP 240) en trois sets : 4-6, 7-5, 6-2. Encore 520e mondial à pareille époque en 2020, Bergs disputait pour la première fois de sa carrière les qualifications d'une levée d'un tournoi majeur grâce à une saison 2021 aboutie et riche de trois titres Challenger. En début de programme, Ruben Bemelmans (ATP 224) s'est qualifié pour le 2e tour grâce à une victoire en deux sets - 7-5, 7-6 (5) - et 1h37 de jeu contre le Néerlandais Jesper De Jong (ATP 259). Le gaucher limbourgeois affrontera au 2e tour le Français Hugo Gaston (ATP 127/N.11), tombeur du Tchèque Vit Kopriva (ATP 202) en deux sets : 6-4, 6-2. Gaston a remporté l'unique duel sur le circuit contre le Belge, sur la terre battue d'Aix-en-Provence en 2020. Kimmer Coppejans (ATP 210) a lui été battu en deux sets, sur un double 6-3, par le Slovaque Alex Molcan (ATP 138/N.18). David Goffin est le seul Belge directement qualifié pour le tableau final grâce à sa 30e place au classement ATP. Le droitier de Rocourt a toutefois dû déclarer forfait mardi à quelques heures de son entrée en lice au 2e tour du tournoi de Winston-Salem. (Belga)