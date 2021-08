ATP Winston-Salem - David Goffin, forfait, a "une douleur au genou gauche depuis plusieurs jours"

(Belga) David Goffin a déclaré forfait pour le tournoi ATP 250 sur surface dure de Winston-Salem, doté de 717.955 dollars, où il devait faire son entrée en lice au deuxième tour, en soirée, contre le Brésilien Thiago Monteiro (ATP 93). Le Liégeois, 30 ans, bénéficiaire d'une invitation a expliqué se ressentir de douleurs au genou gauche..

"Je suis très triste de devoir me retirer du Winston-Salem Open à cause de mon genou gauche", a écrit le numéro 1 belge dans un post sur Instagram. "Je ressens des douleurs depuis plusieurs jours et je suis tous les traitements nécessaires dans l'espoir d'être prêt pour l'US Open". Blessé à la cheville droite mi-juin à Halle, David Goffin avait fait son retour la semaine dernière lors du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati, où il a été battu d'entrée, 6-3, 6-3 par l'Argentin Guido Pella. C'est donc sans repères et avec un seul match sur dur dans les jambes que David Goffin, retombé au 30e rang mondial, va prendre la direction de Flushing Meadows pour y disputer la dernière levée du Grand Chelem de la saison. David Goffin a été remplacé dans le tableau de Winston-Salem par l'Américain Eduardo Nava (ATP 1761), 24 ans, lucky loser des qualifications, qui s'est incliné 7-5, 6-1 face à Monteiro.