Harry Kane met fin aux rumeurs et annonce qu'il reste à Tottenham

L'attaquant de Tottenham Harry Kane a annoncé mercredi sur son compte Twitter qu'il renonçait à quitter Tottenham cet été, après avoir espéré rejoindre Manchester City pour accroître ses chances de remporter enfin des titres.

"Je vais rester à Tottenham cet été et je serai concentré à 100% pour aider l'équipe à réussir", a écrit l'attaquant et capitaine de la sélection nationale. Si la précision "cet été" peut laisser la porte ouverte à l'interprétation, le joueur a décidé de mettre fin au feuilleton qui a tenu l'Angleterre en haleine.



Sous contrat jusqu'en 2024, Kane 28 ans, avait laissé fuiter son envie de quitter son club de coeur, rejoint en 2004, mais avec qui il n'avait jamais rien gagné, échouant en finale de la Ligue des Champions 2019 ou vice-champion d'Angleterre en 2017. Manchester City, en quête d'un avant-centre après le départ de Sergio Agüero en fin de contrat cet été, semblait une destination de rêve.



Les Citizens avaient soumis une offre de 100 millions de livres (117 M EUR) qui avait été rejetée par le président Daniel Levy, réputé pour son intransigeance dans les négociations.

Un semblant de bras de fer



Ils avaient alors choisi de recruter, pour le même montant, l'étoile montante du football anglais, le milieu offensif d'Aston Villa Jack Grealish, laissant déjà planer un doute sur la possibilité de faire deux grosses acquisitions en un été.



L'affaire avait semblé encore se compliquer quand Harry Kane ne s'était pas présenté à la date communiquée aux médias pour sa reprise de l'entraînement, après des vacances prolongées en raison de sa participation à l'Euro, dont l'Angleterre a atteint la finale.



Finalement mis sur le compte d'une quarantaine obligatoire dans le cadre des mesures anti-Covid après un séjour aux Bahamas, l'incident avait renforcé l'impression d'un bras de fer entre le club et son avant-centre à la réputation pourtant immaculée.



L'existence d'un accord tacite, mais aux contours flous, entre le joueur et son président sur un "billet de sortie", avait divisé supporters et observateurs, entre ceux qui soutenaient le départ du joueur et ceux qui estimaient que Tottenham était dans son bon droit en réclamant une somme digne de son meilleur joueur.



Pris entre les deux, le nouvel entraîneur des Londoniens, Nuno Espirito Santo, s'est tenu à distance, s'entretenant avec le joueur mais se montrant toujours très philosophe, pour ne pas dire fataliste, devant la presse.



Rendez-vous l'été prochain avec City ?



Absent lors de la première journée et lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence jeudi dernier, Kane était finalement réapparu contre Wolverhampton le week-end dernier (1-0), jouant les 20 dernières minutes et passant tout près de marquer à la 81e.



Alors que la fenêtre estivale des transferts s'achève le 31 août, la presse anglaise bruissait de rumeurs sur une offensive de dernière minute de City à la hauteur des 150 M GBP (175 M EUR) espérés par Levy pour le joueur, qui n'aura finalement pas lieu.



Le bon début de saison des Spurs, avec deux victoires en deux matches de championnat, a aidé le club à traverser cette période sans dommage, alors qu'il doit jouer jeudi son barrage retour de C4 contre les Portugais de Paços Ferreira pour essayer de renverser la courte défaite du match aller (1-0).



Le même jour, le sélectionneur anglais Gareth Southgate doit annoncer jeudi son groupe pour les éliminatoires du Mondial-2022 et il sera sans doute soulagé de ne pas avoir à affronter le feu des questions sur l'avenir de son capitaine.



Pour City, en revanche, il ne reste que moins d'une semaine pour trouver une alternative, si tant est que cette équipe habituée à jouer avec un "faux neuf" le veuille vraiment. A moins que l'équipe de Pep Guardiola ne lui donne rendez-vous l'été prochain.