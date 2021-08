Une image incroyable aux Jeux Paralympiques: ce joueur égyptien joue au ping-pong avec la bouche (vidéo)

Ibrahim Hamadtou est l'un des hommes à suivre lors de ces Jeux Paralympiques. Engagé en para tennis de table, il n'est pas considéré comme un candidat à la médaille. Mais son esprit résume à lui seul la beauté de cette compétition.

A l'âge de 10 ans, il perdait ses deux bras dans un accident de train. Dépité et moralement touché, il s'est alors cherché une nouvelle passion, pour reprendre confiance. C'est là qu'il a découvert le tennis de table. Pour jouer, il a d'abord tenté quelque chose de plus traditionnel, en jouant avec les aisselles. Jamais à l'aise, il a alors tenté autre chose: jouer avec la bouche. Il sert notamment avec le pied et possède une force colossale dans le cou !

Après avoir travaillé sa technique pendant 3 ans, Ibrahim Hamadtou a rejoint Rio pour les Jeux Paralympiques en 2016. Il a réitéré sa performance en 2020. Entré en lice aujourd'hui, il suscite l'admiration du monde entier. Une magnifique inspiration.