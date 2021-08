US Open - Marie Benoit éliminée au 1er tour des qualifications

(Belga) Marie Benoit n'a pas réussi à passer le premier des trois tours de qualification de l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem. Benoit, 251e joueuse mondiale, a été battue par la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 139), tête de série N.24 de ces qualifications, 4-6, 6-3, 6-4 après 2 heures et 33 minutes de jeu.

Benoit, 26 ans, visait une première participation à un Grand Chelem. Plus tard, Maryna Zanevska (WTA 113), tête de série N.9 des qualifications, affrontera l'Américaine Asia Muhammad (WTA 182), toujours au premier tour préliminaire. Mardi, Greet Minnen (WTA 103/N.6) et Ysaline Bonaventure (WTA 129/N.19) s'étaient qualifiées pour le deuxième tour qualificatif. Minnen jouera à présent contre la Japonaise Mai Hontama (WTA 214) tandis que Bonaventure défiera la Canadienne Rebecca Marino (WTA 175). En cas de succès, les deux Belges s'affronteront lors du dernier tour de qualification. Elise Mertens (WTA 16) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) sont qualifiées directement pour le tableau final. (Belga)