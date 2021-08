WTA Chicago - Van Uytvanck a abandonné à cause "de vertiges" contre Vondrousova

(Belga) Ce n'est pas la joie pour le tennis belge à cinq jours de l'US Open, la dernière levée du Grand Chelem de l'année, à New York ! Après David Goffin (ATP 30) qui s'est retiré à Winston-Salem, mardi avant son entrée en lice contre le Brésilien Thiago Monteiro (ATP 93) en raison d'une blessure au genou gauche, c'est Alison Van Uytvanck (WTA 58) qui a abandonné ce mercredi au deuxième tour du tournoi de WTA 250 sur dur de Chicago, doté de 235.238 dollars.

La Grimbergeoise, 27 ans, a ainsi jeté jeté l'éponge alors qu'elle était menée 6-1, 1-0 par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 40), vice-championne olympique et tête de série N.5 du tournoi. La N.2 belge, seule Belge engagée en simple dans l'Illinois, a expliqué à la WTA souffrir "de vertiges" lors d'une journée où il a fait plus de 30 degrés. Elle avait ainsi déjà fait appel à la kiné et au médecin à la fin du premier set, avant d'arrêter définitivement les frais suite à la perte d'un nouveau jeu très disputé. En quarts de finale, Marketa Vondrousova affrontera la Française Alizé Cornet (WTA 68), tête de série N.9, qui a battu l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 98) 7-6 (7/4), 6-4. (Belga)