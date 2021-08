F1: Fernando Alonso confirmé chez Alpine en 2022

L'Espagnol Fernando Alonso disputera bien la saison 2022 de Formule 1 au sein de l'écurie Alpine, avec laquelle il court depuis cette année, a annoncé l'équipe française dans un communiqué jeudi.

"Alpine F1 Team et Fernando Alonso reconfirment leur partenariat pour la saison 2022 du Championnat du Monde FIA de Formule 1", est-il écrit, alors que, l'an dernier, son arrivée avait été annoncée pour plusieurs saisons, sans davantage de précisions.

En 2022, il sera toujours associé au Français Esteban Ocon, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avant l'été.

"Fernando nous a tous impressionnés depuis son retour en début d'année", après deux ans hors de la F1, explique le PDG d'Alpine, Laurent Rossi.

"Son dévouement, son travail et sa détermination à tirer le meilleur de l'équipe sont incroyables à voir, poursuit-il. Je suis convaincu que nous pouvons grandement bénéficier de sa perspicacité et de son expérience au moment d'entrer dans la phase finale de développement et d'optimisation du châssis et du groupe propulseur pour 2022", année de changement technique majeur des monoplaces.

L'Espagnol, âgé de 40 ans, a déjà couru pour Renault, l'ancêtre d'Alpine, entre 2003 et 2006 puis 2008 et 2009, et remporté le titre mondial en 2005 et 2006.

Avant le Grand Prix de Belgique ce week-end, il affiche 323 Grands Prix à son compteur, pour 32 victoires et 97 podiums.

Alonso est actuellement 11e du championnat du monde de F1, avec pour meilleur résultat sa 4e place lors du dernier GP, en Hongrie, le 1er août.